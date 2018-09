Le dernier point de l'Observatoire est mitigé : "L'éruption qui a débuté le 15 septembre à 04h25 heure locale se poursuit. Le trémor volcanique, indicateur de l'intensité éruptive en surface, a largement diminué par rapport aux jours précédents ". Pourtant, cette quatrième éruption de l'année pourrait bien durer. Car c'est sous le cratère Dolomieu que tout se passe...

Aline Peltier est la directrice de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Elle fait un point sur l’activité sismique du Géant.

- Le spectacle continue -

" L’activité est relativement stable depuis dimanche dernier. Un cône s’est formé au niveau du site éruptif, il fait à peu près vingt mètres de haut, ce qui est déjà une belle taille pour une éruption commencée il y a sept jours. Des fontaines de lave et des coulées s’en échappent toujours. Néanmoins, le front de coulée semble s’être arrêté depuis deux jours, on a plutôt un élargissement et un épaississement de la coulée plutôt qu’une propagation plus en aval. Nous suivons la situation de près, on n’est pas à l’abri d’une augmentation de débit qui pourrait pousser la lave un peu plus loin dans les pentes. "

- Sous le cratère -

" On ne peut pas parler d’une éruption exceptionnelle. Elle reste tout ce qu’il y a de plus classique sur sa localisation et ses débits de surface par contre, par rapport aux trois premières éruptions de l'année, les débits semblent un petit peu plus forts. Le cône est déjà assez imposant et il semblerait que ça continue à pousser en dessous. Donc cela va durer... ou pas, c’est toujours délicat de le dire parce qu’on peut avoir des obstructions qui font que l’éruption s’arrête rapidement mais pour l’instant il n’y a pas de signe d’essoufflement en surface. "

- Ces prochains jours -

"On ne peut pas faire de prévisions puisque des phénomènes peuvent intervenir et stopper l’éruption. Mais on sait qu’il y a encore beaucoup de magma en profondeur et ce magma, il faudra bien qu’il sorte un jour. Donc si l’éruption devait s’arrêter un jour, il faudrait s’attendre encore à une activité riche en 2018."

- Le Volcan est capricieux -

Ne l’oubiez pas, Le Piton de la Fournaise n’en fait qu’à sa tête. Mieux vaut ne pas trop tarder si vous souhaitez voir l’éruption car elle pourrait s’arrêter à tout moment. Les coulées sont toujours visibles depuis le Piton de Bert et la météo de ce week-end est idéale.

