De la lave incandescente projetée sur plusieurs mètres, une odeur de soufre persistante, une chaleur intense, un sol instable et dangereux et de la caillasse à perte de vue. En lisant cette liste, on peut se demander pourquoi le Piton de la Fournalse les intéresse tant. La réponse est simple, en premier lieu, c'est parce que ce sont des passionnés. Le géant de lave les fascine, les attire. Et en deuxième lieu, c'est parce qu'en cas d'éruption, ce sont les seuls à pouvoir l'approcher, car les seuls autorisés à accéder à l'Enclos. Un privilège ? Non, leur boulot.

