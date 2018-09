Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 heures

Démarrée le samedi 15 septembre à 4h25 du matin, l'éruption se poursuit dimanche 23 septembre au Piton de la Fournaise et reste stable. Pour la directrice de l'Observatoire volcanologique, "on ne peut pas parler d'une éruption exceptionnelle. Elle reste tout ce qu'il y a de plus classique sur sa localisation et ses débits de surface par contre, par rapport aux trois premières éruptions de l'année, les débits semblent un petit peu plus forts". Cette quatrième éruption de l'année pourrait encore durer. Petit point.

Démarrée le samedi 15 septembre à 4h25 du matin, l'éruption se poursuit dimanche 23 septembre au Piton de la Fournaise et reste stable. Pour la directrice de l'Observatoire volcanologique, "on ne peut pas parler d'une éruption exceptionnelle. Elle reste tout ce qu'il y a de plus classique sur sa localisation et ses débits de surface par contre, par rapport aux trois premières éruptions de l'année, les débits semblent un petit peu plus forts". Cette quatrième éruption de l'année pourrait encore durer. Petit point.