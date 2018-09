Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'éruption débutée le 15 septembre se poursuit ce lundi 24 septembre 2018. Après une légère augmentation observée lors de la journée de hier, dimanche, l'intensité du trémor volcanique (indicateur de l'intensité éruptive en surface) est revenue à un niveau relativement stable malgré quelques subtiles fluctuations. Les débits en surface estimés se maintiennent et sont toujours compris entre 1 m3/s et 3 m3/s sur les dernières 24h. Le cône continue son édification et reste encore égueulé vers le sud laissant s'échapper une coulée principale très chenalisée vers le sud, se dirigeant ensuite vers le sud-est.

