L'éruption débutée le 15 septembre à 04h25 heure locale se poursuit. Après une légère augmentation observée en début de journée, l'intensité du trémor volcanique (indicateur de l'intensité éruptive en surface) est revenue à un niveau relativement stable malgré quelques subtiles fluctuations. Aucun séisme volcano-tectonique n'a été enregistré cours de la journée du 24 septembre ni au cours de la journée actuelle.

Ce mardi 25 septembre, aucune déformation significative n’est perceptible.

Les débits de surface ont été estimés à partir des données satellites, via la plateforme MIROVA (université de Turin) et HOTVOLC (OPGC - université Clermont Auvergne), et compris entre 0.5 et 5.3 m3/s sur la journée du 24 septembre.

Le cône poursuit son édification et reste encore égueulé vers le sud laissant s’échapper une coulée principale très chenalisée vers le sud, se dirigeant ensuite vers le sud-est.

Un contour de la coulée a pu être déterminé par la plateforme OI2 (OPGC – université Clermont Auvergne) à partir des données des satellites Sentinel acquises vers 06h ce matin (heure locale). Ces observations montrent que depuis les observations du 18 septembre, les différents bras de coulées ont faiblement progressé en direction du sud (direction du rempart).

www.ipreunion.com