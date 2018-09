L'éruption débutée le 15 septembre à 04h25 heure locale se poursuit. L'intensité du trémor volcanique (indicateur de l'intensité éruptive en surface) est restée relativement stable sur les dernières 24h. C'est la quatrième éruption de l'année, et celle-ci joue les prolongations. De beaux spectacles en perspective pour les randonneurs qui ont prévu de se rendre au volcan ce week-end du 29 et 30 septembre 2018.

- Aucun séisme volcano-tectonique n’a été enregistré au cours de la journée du 26 septembre ni au cours de la journée actuelle.

- Aucune déformation significative n’est perceptible.

- Les débits en surface estimés à partir des données satellites, via la plateforme HOTVOLC (OPGC – Université Clermont Auvergne) se maintiennent et sont toujours compris entre 1 m3/s et 2 m3/s sur les dernières 24h.

- Pas de changement majeur dans la morphologie de l’évent éruptif.

L’activité se poursuit au sein d’un cône entièrement fermé. Les coulées s’échappent toujours au sud du cône par un tunnel principal et ressortent par des résurgences situées à environ 150-200m en aval au sud du cône.

Le bras Est n’est plus actif depuis deux jours.