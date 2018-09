Dans son dernier bulletin d'activité, l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise précise : "L'éruption débutée le 15 septembre à 04h25 heure locale se poursuit. L'intensité du trémor volcanique (indicateur de l'intensité éruptive en surface) est restée relativement stable sur les dernières 24h."

- Aucun séisme volcano-tectonique n’a été enregistré au cours de la journée du 28 septembre ni au cours de la journée actuelle.

- Aucune déformation significative n’est perceptible.

- Les débits en surface estimés à partir des données satellites, via la plateforme HOTVOLC (OPGC – Université Clermont Auvergne) étaient compris entre 1 m3/s et 2 m3/s sur les dernières 24h. A noter que l’activité éruptive se déroulant désormais principalement en tunnels de lave, les détections de points chauds anomaliques sont de plus en plus difficiles et par conséquent ces valeurs de débits sous-estimées.