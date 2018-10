Une éruption (toujours en cours), 1127 séismes (dont un à plus de 2 km de profondeur) et 89 effondrements au sein de l'enclos : voici le bilan de l'activité du volcan pour le mois de septembre publié par l'Observatoire volcanologique du PIton de la Fournaise

L’activité volcano-tectonique sous le sommet du Piton de la Fournaise en septembre 2018 aura été principalement marquée par la crise sismique débutée le 14 septembre et ayant précédé l’éruption du 15 septembre (avec respectivement 935 et 122 séismes les 14 et 15 septembre).

Du 1er au 7 septembre, la sismicité est restée relativement faible avec seulement 11 séismes volcano-tectoniques superficiels enregistrés sous la zone sommitale. Une faible augmentation a été enregistrée ensuite du 8 au 13 septembre (35 séismes) avec un pic le 8 septembre (15 séismes).

Suite au début d’éruption le 15 septembre, l’activité volcano-tectonique sommitale est passée de 14 séismes le 16 septembre à une moyenne de 3 séismes par jour jusqu’au 23 septembre.

Du 24 au 30 septembre seuls deux séismes volcano-tectoniques superficiels ont été enregistrés. Deux séismes profonds ont été enregistrés au cours de l’éruption (qui se poursuit à l’écriture de cet article) : le 21 septembre, à 2,6 km sous le niveau de la mer sous le flanc Est et le 30 septembre (non localisable).

L'éruption du 15 septembre 2018

Cette éruption a été précédée par environ 2 semaines de "gonflement" de l'édifice témoignant de la mise sous pression du réservoir magmatique. Elle débuta entre 04h25 et 04h39 le 15 septembre 2018 avec l'ouverture de 5 fissures sur le flanc sud-sud ouest du cône terminal. Malgré quelques fluctuations et la chute habituelle de son intensité suivant les premières heures d'éruption, l'intensité du trémor volcanique est restée stable entre le 16 et le 30 septembre.

Pour rappel l'éruption est toujours en cours. L'enclos est interdit au public et les randonnées au Dolomieu sont fermées jusqu'à nouvel ordre.

