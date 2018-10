Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'éruption débutée le 15 septembre 2018 à 04h25 se poursuit, mais cela pourrait ne plus durer très longtemps. Des gaz pistons ont été enregistrés par les sismomètres de l'observatoire volcanologique, et "ces gaz ou "bouffées de trémor", au niveau du site éruptif marquent un changement de régime dans le dégazage de l'éruption, et sont généralement synonyme d'une décroissance d'activité en surface" indiquent les volcanologues ce mercredi 3 octobre 2018.

