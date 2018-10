Alors que l'activité du volcan semble donner des signes d'essoufflement après quatre semaines d'éruption, les coulées ont progressé de presque 2 km en une semaine. D'après l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF), le front de coulée nord ne si situait ce matin qu'à 500 mètres des Grandes Pentes. D'ici à quelques jours, si l'éruption se poursuit à ce train, il pourrait donc être visible de la route nationale 2.

Les observations faites ce jour depuis le Piton de Bert et depuis les airs par des équipes de l’OVPF ont permis de localiser le front de coulée. "Depuis le 30 septembre, écrit l'OVPF dans un post Facbook, le front nord a progressé de 1,8 km et se situait ce matin (08h00 heure locale) à 500m des grandes pentes, les fronts sud et centraux n'ont pas bougé. Le front de coulée nord se situait ce matin à moins de 120 m du rempart Sud de l’Enclos Fouqué. Une cartographie détaillée a également pu être réalisée par le service OI2 (Université Clermont Auvergne ). L’activité de surface au niveau de l’évent éruptif reste toujours très limitée. Aucune projection n’était visible entre 10 et 12h30 (heure locale) mais uniquement des émissions de gaz et de vapeur, parfois accompagnées de détonations. Un lac de lave est toujours présent à l’intérieur du cône."

