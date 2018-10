Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Alors, on la soufflera cette bougie, ou pas ? Dans deux jours, l'éruption fêtera son mois complet ! En effet, débutée le 15 septembre à 04h25 heure locale, l'éruption se poursuit mais s'essouffle petit à petit. L'intensité du trémor volcanique (indicateur de l'intensité éruptive en surface) est toujours en légère baisse. Néanmoins des gaz pistons au niveau du site éruptif sont toujours enregistrés par les sismomètres de l'Observatoire volcanique du Piton de la Fournaise. Si les conditions météorologiques le permettent, une reconnaissance et un prélèvement de lave au front de coulée est prévu demain dimanche par une équipe de l'OVPF, histoire d'en savoir un peu plus sur la vitalité de l'éruption du Piton de La Fournaise.

