L'observatoire de la qualité de l'air à La Réunion (ATMO REUNION) a enregistré récemment une concentration de particules de dioxyde de soufre (SO2) à Saint-Joseph et au Tampon. Ces épisodes passagers ont eu lieu entre le mardi 9 et le jeudi 11 octobre 2018 (stations d'observation " Grand Coude " et de Bourg Murat). L'origine probable de cet épisode est liée à l'éruption du Piton de la Fournaise et aux actuelles conditions météorologiques. Lors de ces épisodes, le seuil de 300 μg/m3/h de SO2 a été dépassé sur un temps limité (1 à 2 heures).

