Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Parfois, le Piton de la Fournaise est exubérant, il crache, il gronde, il émet des gaz... Parfois le Dolomieu se drape dans un voile de pudeur et tout se passe en misouk. Depuis une dizaine de jours, c'est en toute discrétion que le Dolomieu crache sa lave. " L'essentiel de l'activité se déroule majoritairement en tunnels de lave. La partie amont du tunnel principal s'enracine toujours depuis la base orientale du cône éruptif " nous fait savoir l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Mais, parce qu'il y a un " mais ", les premiers jours, le spectacle était grandiose ! C'était de toute beauté et les plus rapides ont en a pris plein les mirettes. À Imaz Press, on était comme des enfants, on a tout fait; sur terre, dans les airs, avec les scientifiques, aux côté des réunionnais... On vous a donc concocté une petite rétrospective des plus belles images de cette quatrième éruption de l'année dont seul Imaz Press a la recette.

