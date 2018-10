Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Piton de la Fournaise n'en finit plus de jouer les prolongations mais s'essouffle de jour en jour. L'éruption commencée le 15 septembre à 4h25 du matin se poursuit donc, selon les volcanologues. Mais elle faiblit. Les randonneurs ne peuvent guère plus profiter du spectacle de la lave en fusion et doivent aussi affronter une météo nuageuse avec beaucoup de brumes.

