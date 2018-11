Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 13 minutes

Après plus de six semaines d'éruption, le Volcan a décidé de lever le suspense. Depuis minuit heure T.U., soit 04h heure locale le 01 novembre 2018, plus aucun signe d'activité n'est enregistré au Piton de La Fournaise. Le Piton de la Fournaise est passé en phase de sauvegarde ce jeudi 1er novembre 2018 à compter de 07 heures, heures locales. (plus d'information à suivre)

