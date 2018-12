Pour le bonheur de nos yeux, le volcan a été très capricieux cette année... L'Observatoire volcanologique du Piton de La Fournaise (OVPF) revient sur les 83,1 jours des quatre éruptions de l'année 2018 avec quelques chiffres...

Ces 83,1 jours d’éruptions, se sont traduits pour le personnel de l’OVPF (au nombre de 12 permanents) par :

• 1500 heures d’astreintes renforcées (se rajoutant aux astreintes H24 classiques) ; 258 de ces heures ont été assurées avec le soutien d’agents IPGP depuis Paris, et 72 avec le soutien d’agents OPGC depuis Clermont Ferrand.

• 114 bulletins exceptionnels détaillés d’activité (se rajoutant aux bulletins quotidiens semi-automatiques relatifs aux observations de la veille et aux bulletins mensuels).

• 12 VONAs (Volcano Observatory Notice for Aviation) émis auprès du VAAC (Volcanic Ash Advisory Center).

• 18 alertes en lien avec l’activité du volcan auprès de l’astreinte EMZPCOI de la préfecture (augmentation de sismicité, crises sismiques, début trémor éruptif, fin trémor éruptif, …). Ces différentes alertes auprès de l’EMZPCOI ont conduit à 16 changements de niveaux d’alertes prévus dans le cadre du dispositif ORSEC " Volcan du Piton de la Fournaise ", par le préfet de la Réunion.

• 14 publications scientifiques dans des revues internationales spécialisées de rang A

• 6 participations à des congrès nationaux et internationaux et associations à 27 présentations de congrès internationaux.

Une année 2018 donc riche pour l’OVPF que ce soit en activités de surveillance, de recherche ou de communication…

Imaz Press vous invite à retrouver ici l'ensemble de ses reportages sur le Piton de la Fournaise

www.ipreunion.com