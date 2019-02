Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Ce samedi 16 février, à 15h21 une crise sismique accompagnée de déformation rapide, est enregistrée par les appareils de mesure de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) indiquant que le magma est en train de quitter le réservoir magmatique et se propage vers la surface. Se basant sur ces données, dans un communiqué, la préfecture annonce déclencher l'alerte 1 du plan ORSEC, la partie haute de l'enclos n'est plus accessible, gendarmes et agents de l'ONF sont mobilisés. Finalement, quelques heures plus tard, les signes d'une éruption imminente semblent avoir diminuer mais "aucune hypothèses n'est écartée" affirme l'observatoire.

