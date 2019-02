Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Depuis 17 heures ce mardi 19 février 2019 le Piton de la Fournaise est de nouveau en éruption. Le volcan , qui semble vouloir jouer les divas capricieuses, s'était réveillé lundi à 9 heurs 48. Il s'était rendormi le même jour à 22 heures. Et le voila de nouveau actif. La lave jaillit d'une ou plusieurs fissures sont ouvertes sur flanc est du Dolomieu, un peu plus bas que que celles ouvertes lundi . La préfecture a annoncé le passage en alerte 2-2 à 18h30 mardi et l'accès à l'enclos est totalement interdit au public jusqu'à nouvel ordre. Les admirateurs de la Fournaise ont toutefois ous se consoler en admirant le spectacle depuis la RN2 (Photo réalisée lors de l'éruption de lundi) - rb/www.ipreunion.com)

