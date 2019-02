Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 15 minutes

Comme à chaque éruption, les scientifiques de l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise se rendent au plus près des coulées de lave. Ils effectuent des prélèvements, déterminent le débit du feu liquide, évaluent la température... le but est de réaliser le maximum de mesures pour mieux analyser l'éruption. Ce mercredi 20 février ce sont Aline Peltier, la directrice de l'Observatoire volcanologique du Piton de La Fournaise (OVPF), et Nicolas Villeneuve, volcanlogue, qui se sont rendus sur place. Imaz Press était avec euc-x rendent sur le volcan, au plus près de la lave...Leur mission aujourd'hui : faire des prélèvements de lave, ce mercredi 20 février 2019.

Comme à chaque éruption, les scientifiques de l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise se rendent au plus près des coulées de lave. Ils effectuent des prélèvements, déterminent le débit du feu liquide, évaluent la température... le but est de réaliser le maximum de mesures pour mieux analyser l'éruption. Ce mercredi 20 février ce sont Aline Peltier, la directrice de l'Observatoire volcanologique du Piton de La Fournaise (OVPF), et Nicolas Villeneuve, volcanlogue, qui se sont rendus sur place. Imaz Press était avec euc-x rendent sur le volcan, au plus près de la lave...Leur mission aujourd'hui : faire des prélèvements de lave, ce mercredi 20 février 2019.