Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

L'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) indique que lors des dernières 24h "le front de coulée n'a guère évolué et se situe toujours dans le secteur haut des Grandes Pentes". La coulée s'élargit avec désormais deux bras visibles ce matin, avec celui du nord et l'autre au sud du Piton Guanyin. Les coulées poursuivent leur chemin vers la mer et le spectacle est toujours visible depuis la route des laves.

L'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) indique que lors des dernières 24h "le front de coulée n'a guère évolué et se situe toujours dans le secteur haut des Grandes Pentes". La coulée s'élargit avec désormais deux bras visibles ce matin, avec celui du nord et l'autre au sud du Piton Guanyin. Les coulées poursuivent leur chemin vers la mer et le spectacle est toujours visible depuis la route des laves.