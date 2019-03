Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

L'éruption au Piton de la Fournaise est peut-être de moins en moins visible mais elle est loin d'être terminée... Elle semble au contraire s'intensifier ! "Malgré de légères fluctuations dans son intensité et une relative constance depuis le 25 février, une tendance à la hausse semble se dessiner depuis quelques jours," indique ainsi l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). Un troisième bras de coulée s'est également mis en place au nord entre le jeudi 28 février et le vendredi 1er mars et sur les dernières 36 heures, trois séismes ont été enregistrés.

