Alors que l'éruption du PIton de la Fournaise a commencé le 18 février 20129, une nouvelle fissure s'est ouverte et a été observée très tôt ce mercredi matin 6 mers 2019. La faille s'est mise en place à l'ouest et au contact du cratère Madoré, c'est à dire exactement à l'opposé et à moins d'une centaine de mètres de la fissure ouverte le 19 février. Il s'agit d'un phénomène rarement observé autant de jours après le début d'une éruption. Réalisées par Sarah Mallet toutes les images sont juste en dessous

