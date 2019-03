Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 51 minutes

Ces dernières heures, l'activité du Piton de la Fournalse est très intense. Une activité liée à l'ouverture de deux nouvelles fissures éruptives les 5 et 7 mars dernier. Le débit des coulées de lave est élevé notamment parce qu'elles sont alimentées par ces deux nouvelles sources. La lave déferle très rapidement sur les Grandes pentes depuis 24h, le front de coulée actif a pu être estimé à 650 m - 700 m d'altitude ce matin à 8h. Le front de coulée a ainsi parcouru environ 1km en 24h et se situait ce matin entre 2,5 et 3 km de la route nationale 2. Le Piton de la Fournaise dégaze, aux alentours les émissions de dioxyde de soufre sont trois à quatre fois plus importantes qu'en début d'éruption sans pour autant atteindre le seuil d'alerte. (rb/www.ipreunion.com)

