Cette première éruption de l'année 2019 est pleine de surprises. Le Piton de la Fournaise s'est réveillé le 19 février et comme à son habitude, il n'en fait qu'à sa tête. Première originalité, ces deux nouvelles fissures qui se sont ouvertes les 5 et 7 mars. Elles ont bien requinqué le géant de feu, les coulées de lave qui commençaient à perdre en débit ont vite repris du poil de la bête. Tellement, qu'elles sont à l'origine de l'autre phénomène rare qui s'est produit dans la nuit du vendredi 8 mars au samedi 9 mars. La lave a cavalé sur les grandes pentes, dévalant un kilomètre en 24h alors que jusqu'ici, elle n'avançait que de quelques mètres par jour. Retour en images sur une éruption qui se démarque.

Ces dernières 24h, les coulées de lave se sont figées après avoir parcouru une distance importante en peu de temps la veille. Dans son dernier bulletin daté de la mi-journée de samedi 9 mars, l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise indiquait que le front de coulée actif était situé à 650 - 700 mètres d'altitude.

Toutefois, l'activité continue dans la partie haute du volcan. Il y a toujours des fluctuations en surface, et c'est justement ce critère qui est important pour savoir si la lave va atteindre la RN2. Tout dépend des débits de surface.

La lave atteindra-t-elle la route ?

Lorsque les coulées de lave reprendront leur progression vers la route, elles finiront par être ralenties par la géographie des lieux. Arrivées à 500 mètres d'altitude, les grandes pentes sont moins inclinées, la végétation est plus importante, il sera donc plus difficile pour la lave de se frayer un chemin... Le magma continue à pousser dans le réservoir et une forte sismicité est enregistrée donc il se peut que la lave continue son avancée.

