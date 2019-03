Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

L'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise a une bonne nouvelle à annoncer aux Réunionnais. Les deux nouveaux cônes volcaniques, résultant de l'éruption du 18 février au 10 mars 2019 ont été baptisés, comme à chaque fois, des noms qui portent des messages forts. Piton Anne Mousse est un hommage à la première femme née à La Réunion le 14 avril 1668 et Piton Lo Rwa Kaf, un hommage au chanteur et conteur réunionnais, interprète reconnu du Maloya. La nomination des cônes volcaniques s'est faite de manière collégiale entre l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise, le Parc National de La Réunion et la Cité du Volcan. (photo d'illustration)

