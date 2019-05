Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 19 minutes

La terre a encore tremblé à Mayotte... et pas qu'un peu ! Depuis le 30 avril 2019, date du dernier point de situation, le Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a enregistré près de 11 séisme de magnitude supérieure ou égale à 4. Des crises sismiques qui sont désormais expliqués par la naissance d'un volcan de 800 mètres de haut, enfoui sous les eaux à plus de 3.000 mètres de profondeur, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Mayotte. (Photo d'illustration : RB/Imaz Press Réunion)

