Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Entre ce jeudi 30 mai et ce vendredi matin 31 mai 2019 le Piton de la fournaise a tremblé 109 fois. Les dernières secousses ont été enregistrés tôt ce vendredi matin. "Cette activité sismique fait suite à la reprise de l'inflation (gonflement) du volcan enregistrée depuis début mai" note l'observatoire volcanologique. Les scientifiques ajoutent que "cette activité sismique montre que le milieu se fragilise et que cette fragilisation s'accélère suite à une pressurisation du réservoir magmatique superficiel réalimenté par du magma plus profond". Ce qui veut dire que le volcan va bientôt entrer en éruption ? "Ce processus (...) peut durer plusieurs jours" avant que le magma jaillisse à la surface, "mais il peut également s'arrêter sans donner lieu à une éruption" répond l'observatoire. Patience, patience (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Entre ce jeudi 30 mai et ce vendredi matin 31 mai 2019 le Piton de la fournaise a tremblé 109 fois. Les dernières secousses ont été enregistrés tôt ce vendredi matin. "Cette activité sismique fait suite à la reprise de l'inflation (gonflement) du volcan enregistrée depuis début mai" note l'observatoire volcanologique. Les scientifiques ajoutent que "cette activité sismique montre que le milieu se fragilise et que cette fragilisation s'accélère suite à une pressurisation du réservoir magmatique superficiel réalimenté par du magma plus profond". Ce qui veut dire que le volcan va bientôt entrer en éruption ? "Ce processus (...) peut durer plusieurs jours" avant que le magma jaillisse à la surface, "mais il peut également s'arrêter sans donner lieu à une éruption" répond l'observatoire. Patience, patience (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)