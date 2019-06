Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 50 minutes

Le Piton de la Fournaise a été très agité en mai 2019. L'observatoire volcanologique a ainsi enregistré un total de "329 séismes volcano-tectoniques superficiels allant de 0 à 2 km de profondeur, sous les cratères sommitaux, 3 séismes profonds à plus de 2 km de profondeur) et 229 effondrements dans le vratère Dolomieu et au

niveau des remparts de l'Enclos Fouqué" notent les volcanologues (Photo rb/www.ipreunion.com)

