Le volcan est entré en éruption ce mardi matin 9 juin 2019 à 6 heures 35 après une crise sismique qui a commencé à 6 heures 03, indique l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). D'après les enregistrements des appareils de l'observatoire, la source du phénomène est localisée à proximité de la zone sommitale. Une fumée rouge au dessus du massif volcanique est visible depuis le littoral dans le sud de l'île. La webcam de l'OVPF installé au PIton Basaltes montre également un panache rougeâtre. Les volcanologues effectueront une reconnaissance sur le terrain dès que les conditions météo le permettront et que l'éruption sera stabilisée. Restez sur notre site, nous mettrons en ligne des images dès que possible (Photo archive rb/www.ipreunion.com)

"Le préfet a décidé la mise en œuvre de la phase d’alerte 2-2 "éruption en cours dans l’enclos Fouqué" du dispositif spécifique Osec* volcan à compter de 7 heures ce mardi" indique la préfefture dans un communiqué

"L’accès du public à l’enclos Fouqué, depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, ainsi que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan, sont interdits jusqu’à nouvel avis" dit encore la préfecture.

- Un mois de mai très agité -

Cette éruption vient après un mois de mai très agité. L'observatoire volcanologique a ainsi enregistré un total de "329 séismes volcano-tectoniques superficiels allant de 0 à 2 km de profondeur, sous les cratères sommitaux, 3 séismes profonds à plus de 2 km de profondeur) et 229 effondrements dans le cratère Dolomieu et au niveau des remparts de l'Enclos Fouqué" notaient les volcanologues dans le bilan d'activité de la Fournaise en mai.

La dernière éruption avait débuté le 19 février dernier, et s'était arrêtée le 10 mars. Elle avait été marquée par l'apparition de deux nouvelles fissures, en pleine éruption, ainsi que par l'approche des coulées de laves à seulement trois kilomètres de la route des Laves.

Le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde. Il est entré en éruption à une quinzaine de reprises au cours des dix dernières années.

