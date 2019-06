Une nouvelle mission scientifique débute ce mercredi 12 juin 2019 à bord du navire Marion Dufresne, afin de suivre durant cinq jours l'évolution sous-marine des phénomènes volcaniques qui impactent l'île, a annoncé la préfecture de Mayotte. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

Des scientifiques de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) , de l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP), du Centre national de la Recherche scientifique (CNRS), et du Bureau des recherches géologiques et minières 5BGRM) sous la direction de Stephan Jorry chercheur à l’Ifremer vont compléter et affiner les mesures effectuées lors de la première mission de mai 2019.

Leur mission consistera à relever et redéployer des sismomètres en fond de mer, à effectuer de nouvelles mesures des fonds marins et à récolter par dragage de nouveaux prélèvements pour tenter de savoir si le volcan sous-marin découvert est encore en train de grandir.

Ces nouvelles données permettront de mieux appréhender le nouveau volcan sous-marin découvert le mois dernier et son évolution, et plus largement d’avoir une meilleure connaissance du contexte géologique de la zone.

Pour rappel, un volcan sous-marin de 800 mètres de haut, enfoui sous les eaux à plus de 3.000 mètres de profondeur, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Mayotte avait été découvert en mai. Sa découverte avait permis d’expliquer les nombreux séismes qui touchent régulièrement Mayotte depuis un an.

Un concours a par ailleurs été lancé par la préfecture et le rectorat de Mayotte afin de trouver un nom à ce nouveau volcan. Plusieurs milliers d’élèves des primaires et des collèges de l’île aux parfums pourront donc déposer leurs propositions à un comité de sélection qui se réunira à l’issu du concours.

