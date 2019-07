Le volcan dort d'un sommeil très léger. Entré en éruption le mardi 11 juin, il s'était calmé le jeudi 13 juin 2019. Mais dès le vendredi 14 juin l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) notait une reprise du gonflement de l'édifice et un retour de la sismicité dès le vendredi 21 juin. Alors éruption prochaine ou pas ? Difficile de le prévoir à ce stade. En attendant l'observatoire volcanologique a publié le bilan de l'activité volcanique pour le moi de juin (Photo rb/www.ipreunion.com)

"L’activité volcano-tectonique sous le sommet du Piton de la Fournaise en juin 2019 aura été principalement marquée par la crise sismique ayant précédé l’éruption du 11-13 juin avec 176 séismes en une trentaine de minutes" notent les volcanlogues

"Du 1er au 10 juin, une moyenne de 6 séismes volcano- tectoniques superficiels par jour fut enregistrée sous la zone sommitale, dans la continuité de l’augmentation de l’activité sismique sous le sommet enregistrée depuis le 21 mai, et précédant ainsi l’éruption du 11-13 juin.

L’activité volcano-tectonique sommitale qui avait fortement chuté suite à l’éruption du 11-13 juin, semble repartir depuis le 21 juin et 10 séismes sommitaux ont été détectés le 30 juin" détaille le bulletin de l'observatoire

- Déformation et une mise en pression -

Entre début mai et mi-juin 2019, les réseaux de mesure de déformation de l’OVPF ont enregistré une inflation (gonflement) de l’édifice. "Cette phase d’inflation est liée à une mise en pression du réservoir magmatique superficiel localisé à 1,5-2 km de profondeur sous le sommet, et précéda l’éruption du 11-13 juin" reelève l'observatoire.

L’inflation de l’édifice a repris directement suite à la fin de l’éruption à des taux similaires

- Gros tremblements -

Au mois de juin 2019, l’OVPF a enregistré au niveau du massif du Piton de la Fournaise au total : 263 séismes volcano-tectoniques superficiels (0 à 2 km de profondeur) sous les cratères sommitaux, un séisme profond (plus de 2 km de profondeur) et 162 effondrements dans le cratère Dolomieu et au

niveau des remparts de l’Enclos Fouqué).

