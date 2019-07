Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Découvert il y a peu, le volcan sous-marin situé à 50 kilomètres à l'Est de Mayotte n'a toujours pas de nom. Pour remédier à cela, le préfet de l'île aux parfums et le vice-rectorat ont lancé un concours auprès des écoles primaires et des collèges le 30 mai dernier pour nommer cet édifice. Et on avance, le 8 juillet, les autorités ont annoncé que dix noms avaient été présélectionnés. Les internautes seront bientôt sollicités par le biais d'un sondage sur les réseaux sociaux afin de sélectionner le nom du volcan. La liste ci-dessous :

