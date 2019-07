Une crise sismique intense avait été enregistrée aux alentours de 5h13 ce lundi 29 juillet 2019, quelques heures plus tard, à la mi-journée, le géant de lave sortait de sa torpeur. Regardez

Coïncidence, cette troisième éruption de l’année se déroule dans le même secteur que celle de juillet 2018 comme l’a indiqué Aline Peltier, la directrice de l’observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise "on connaît une éruption similaire à celle de juillet 2018". Le 13 juillet 2018, quatre fissures éruptives s’étaient ouvertes mais il s’agissait là d’un feu de paille, la lave n’avait dévalé les pentes du flanc nord du Dolomieu qu’une vingtaine d’heures.

"On peut apercevoir trois fissures éruptives ouvertes sur 450 mètres au total, elles se situent à environ 600 mètres de Formica-Léo" explique Aline Peltier. Les fontaines de lave jaillissent à une hauteur de 20 à 30 mètres, cela peut paraître impressionnant mais la directrice précise que pour le moment, l'actvité n'est pas "folle". À la sempiternelle question de la durée de l'éruption, Aline Peltier répond "depuis un mois et demi, beaucoup de magma s'est accumulé sous la surface, si l'éruption s'arrêtait, il faudrait s'attendre à une nouvelle éruption dans un délai rapproché".

Le dernier point complet de l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise:

• Les passionnés du volcan espèrent donc que cette éruption du 29 juillet 2019 sera plus longue. Sur les réseaux sociaux, cette troisième éruption de l’année est fêtée dans toutes les langues :

#PitonDeLaFournaise: New eruption in progress! Opening of at least 3 cracks at the Rosemont Chapel (North side). Images taken by the OVPF team on site. (c) OVPF-IPGP via fb. pic.twitter.com/f19nXOD10q