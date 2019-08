C'est officiel : le Piton de la Fournaise est en train de réveiller à nouveau ! Une crise sismique est observée depuis 7h ce dimanche matin 11 août 2019. La préfecture annonce le passage en alerte 1 : éruption probable à brève échéance. La troisième éruption, elle, fut particulièrement courte, durant moins d'une journée. Si le volcan pète à nouveau, cela serait déjà la quatrième éruption de l'année. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Depuis 7h ce dimanche 11 août, une crise sismique est enregistrée sur les instruments de l’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF), annonce la préfecture. "Cette crise sismique est accompagnée de déformation rapide. Ceci indique que le magma est en train de quitter le réservoir magmatique et se propage vers la surface." Comprendre : le volcan peut péter d'une minute à l'autre !

Selon Aline Peltier, directrice de l'OVPF, "on surveille ce magma qui se propage en profondeur. On sait qu'il a quitté la chambre magmatique, mais on ne sait pas encore avec précision où l'éruption peut avoir lieu." La météo, hélas très mauvaise ce dimanche 11 août, "sur toute la zone du volcan" nous précise Aline Peltier, empêche pour l'instant de se rendre sur les lieux ou de faire une observation aérienne en cas d'éruption...

Crise sismique en cours au #PitondelaFournaise depuis 07h00 heure locale ce matin, le magma se propage vers la surface. Une éruption est probable à brève échéance. Passage en alerte 1 "éruption probable" du plan ORSEC volcan décidé par le préfet de La Réunion. pic.twitter.com/bGKMmmN6GF — Observatoire Volcanologique Piton de la Fournaise (@ObsFournaise) August 11, 2019

Dans ces conditions, le préfet de La Réunion a décidé de mettre en œuvre la phase d’alerte 1 "éruption probable" du dispositif spécifique ORSEC volcan à compter de ce dimanche 11 août à 07h.

Accès aux sentiers interdit

"En conséquence, l’accès du public à la partie haute de l’enclos du Piton de la Fournaise, que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier est interdit", communique la préfecture.

"Il est rappelé que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan est réglementé et soumis à autorisation de la Préfecture", ajoute-t-elle. "La gendarmerie nationale et l’office national des forêts ont été chargés de veiller à l’application de ces mesures de sécurité sur le site."

A peine deux semaines après la dernière éruption

La troisième éruption de l'année, elle, a démarré le 29 juillet pour se terminer le lendemain, le 30 juillet. Si nouvelle éruption il y a, celle-ci interviendrait seulement 12 jours après la dernière éruption.

Pour rappel, la dernière éruption n'aura pas duré bien longtemps, moins d'une journée pour être exact ! Cette fois, c'était dans l'enclos, sur le flanc nord que la lave se déversait du Dolomieu. Au moins trois fissures éruptives avaient été observées au niveau de la chapelle de Rosemont. Les plus réactifs avaient eu - de justesse - la chance d'avoir un beau spectacle dans la soirée : l'éruption était bien visible depuis le Pas de Bellecombe - Jacob.

La deuxième éruption de l'année s'était arrêté le 13 juin 2019. Elle n'avait duré que 3 jours. Le Piton de la Fournaise s'était réveillé après trois mois de sommeil. L'activité du volcan avait diminué dès le soir même, avant de se stabiliser dans la journée.

Et la première éruption de l'année, elle, s'est terminée le 10 mars 2019. Elle avait duré 20 jours, une éruption exceptionnelle en tout. Le dernier soir de l'éruption, les fontaine de lave jaillissaient de manière très intense du cratère et l'activité sismique enregistrée était forte. Un dernier coup de collier avant de s'arrêter brutalement, sans crier gare. Ces 20 jours de spectacle furent grandioses pour les spectateurs.

