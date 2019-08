La crise sismique aura duré 9h30 ce dimanche 11 août 2019. Elle a commencé 7h et la lave a jailli à 16h20. Beaucoup de suspense pour très peu de visibilité. Ce sont les enregistrements de l'Obsveratoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) qui ont enregistré un début d'éruption, mais celle-ci n'était pas visible en raison de la très mauvaise météo en fin de journée et ce lundi. Aucune confirmation visuelle de cette éruption n'a pu avoir lieu à cause de la mauvaise météo, mais d'après l'OVPF, la faille éruptive est localisée sur le flanc est/sud-est, à l'intérieur de l'enclos dans le secteur des Grandes Pentes.

Ce lundi 12 août, les équipes de l'OVPF devaient se rendre sur place pour tenter de faire les prélèvements et analyses nécessaires, mais le mauvais temps a continué aux abords de la faille éruptive. Il a cependant été confirmé qu'à 15h, le front de coulée était visible depuis la RN2 et avait atteint une altitude d’environ 1000 m.

Les nombreux nuages ont rendu les premières expéditions difficile, et peu sont les chanceux à avoir réussi à apercevoir clairement cette nouvelle éruption. Réunion Extrême ou Pierre Emmanuel en font partie :

#PitonDeLaFournaise à #LaRéunion : Le #volcan est entré en éruption ce dimanche 11 août à 16 heures 20 sur le flanc sud-est pour la quatrième fois cette année. Les coulées de #lave ont commencé à dévaler les Grandes Pentes, spectacle visible entre deux nuages cette nuit à 00h59. pic.twitter.com/sGaFQi1luy — Réunion Extrême (@Reunion_Extreme) August 12, 2019

L'enclos fermé au public

Dès dimanche matin, aux alentours de 9h30, la Préfecture a annoncé la fermeture de la partie haute de l'enclos au public. Une fermeture qui a été confirmée par l'éruption qui s'est déclanchée plus tard dans la journée. Mais étant donné la localisation de l'éruption, elle devrait être visible depuis la route. Il n'est d'ailleurs pas exclu que la lave atteigne la route, comme c'était arrivé en 2007 au Tremblet à Saint-Philippe. Mais rien n'est sûr pour le moment, tout dépendra de l'évolution de l'éruption.

🌋 Déclenchement de l’alerte 2.2 "éruption en cours" du plan ORSEC Volcan à compter de ce dimanche 11 août 2019 à 17h15. L'accès à la partie haute de l'enclos est interdit 🚷

👉https://t.co/XlOfjz4iwJ pic.twitter.com/WS2Cb7w63q — Préfet de La Réunion (@Prefet974) August 11, 2019

Douze jours après la dernière éruption

Cette nouvelle éruption intervient seulement 12 jours après le dernier réveil du volcan. Cette troisième éruption de l'année avait démarré le 29 juillet pour se terminer le lendemain, le 30 juillet. Le phénomène s'était produit dans l'enclos, sur le flanc nord que la lave se déversait du Dolomieu. Au moins trois fissures éruptives avaient été observées au niveau de la chapelle de Rosemont. Les plus réactifs avaient eu - de justesse - la chance d'avoir un beau spectacle dans la soirée : l'éruption était bien visible depuis le Pas de Bellecombe - Jacob.

La deuxième éruption de l'année s'était arrêté le 13 juin 2019. Elle n'avait duré que 3 jours. Le Piton de la Fournaise s'était réveillé après trois mois de sommeil. L'activité du volcan avait diminué dès le soir même, avant de se stabiliser dans la journée.

Et la première éruption de l'année, elle, s'est terminée le 10 mars 2019. Ce spectacle, exceptionnel en tout, avait duré 20 jours. Le dernier soir de l'éruption, les fontaine de lave jaillissaient de manière très intense du cratère et l'activité sismique enregistrée était forte. Un final haut en couleur avant de s'arrêter brusquement.

