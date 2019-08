Quatrième journée d'éruption, ce qui s'est passé avant

Le Piton de la Fournaise est l’un des volcans les plus actifs de la planète et il n’a pas failli à sa réputation. Pour la quatrième fois de l’année, il s’est réveillé, faisant entendre son grondement et crachant une lave incandescente, c’était le dimanche 11 août 2019 aux alentours de 16h20.

Au début de l’éruption, deux fissures éruptives s’étaient formées "distantes l’une de l’autre de 1400 m environ, elles se sont ouvertes le 11 août 2019 dans le secteur est, sud-est de la partie haute des Grandes Pentes à 1700 et 1500 m d’altitude » indiquait l’observatoire du Piton de la Fournaise. Deux fissures que les volcanologues avaient eu du mal à observer de visu à cause de la mauvaise météo le premier jour.

Mais le 13 août, toutes les conditions étaient réunies pour que les scientifiques effectuent un survol du Piton de la Fournaise, en fin de matinée, les volcanologues ont indiqué qu’il ne restait plus qu’une fissure active "ce matin à 09h30, seule la fissure la plus basse en altitude était active, sur laquelle se sont formés trois cônes distincts par accumulation de dépôts de fontaines de lave"

Des badauds par centaines

Une météo maussade qui n’a pas empêché les curieux de venir admirer le show. Ils se sont déplacés par dizaines pour apprécier l’éruption. Ce qui a donné lieu aux traditionnels bouchons, en passant par le sud côté Saint-Philippe ou par l’est côté Sainte-Rose, impossible d’y couper ! Comme à chaque fois, c’est à la tombée de la nuit que les spectateurs ont été les plus nombreux, une équipe d’Imaz Press s'était glissée parmi eux pour prendre le pouls et apprécier l’éruption de nuit, autant joindre l’utile à l’agréable…

Traversera, traversera pas…

La lave continue sa lente progression vers la RN3, dans son dernier bulletin, l’observatoire précisait que le front de lave se situait à 2,1 kilomètre de l’axe routier, les scientifiques ajoutaient que "des petits incendies ont été observés tout le long de la partie basse de la coulée, du fait de son entrée dans une zone fortement végétalisée" la traînée de feu dévore tout sur son passage !

Pas de menace

Nicolas Villeneuve, volcanologue et universitaire précisait que pour le moment, les bien et les personnes n’étaient pas menacés par la lave… L’habitation la plus proche se situant à près de 3 kilomètres de la coulée « entre cette coulée et la maison, il y a l’ancienne coulée de 2007 qui est très épaisse, très difficile à franchir et également le rempart donc la probabilité que cette coulée atteigne un jour les maisons est quasiment nulle parce qu’en plus, la pente n’est pas dans le bon sens» expliquait Nicolas Villeneuve.

L'enclos fermé au public

Dès dimanche matin, aux alentours de 9h30, la Préfecture a annoncé la fermeture de la partie haute de l'enclos au public. Une fermeture qui a été confirmée par l'éruption qui s'est déclanchée plus tard dans la journée. Mais étant donné la localisation de l'éruption, elle devrait être visible depuis la route. Il n'est d'ailleurs pas exclu que la lave atteigne la route, comme c'était arrivé en 2007 au Tremblet à Saint-Philippe. Mais rien n'est sûr pour le moment, tout dépendra de l'évolution de l'éruption.

Douze jours après la dernière éruption

Cette nouvelle éruption intervient seulement 12 jours après le dernier réveil du volcan. Cette troisième éruption de l'année avait démarré le 29 juillet pour se terminer le lendemain, le 30 juillet. Le phénomène s'était produit dans l'enclos, sur le flanc nord que la lave se déversait du Dolomieu. Au moins trois fissures éruptives avaient été observées au niveau de la chapelle de Rosemont. Les plus réactifs avaient eu - de justesse - la chance d'avoir un beau spectacle dans la soirée : l'éruption était bien visible depuis le Pas de Bellecombe - Jacob.

La deuxième éruption de l'année s'était arrêté le 13 juin 2019. Elle n'avait duré que 3 jours. Le Piton de la Fournaise s'était réveillé après trois mois de sommeil. L'activité du volcan avait diminué dès le soir même, avant de se stabiliser dans la journée.

Et la première éruption de l'année, elle, s'est terminée le 10 mars 2019. Ce spectacle, exceptionnel en tout, avait duré 20 jours. Le dernier soir de l'éruption, les fontaine de lave jaillissaient de manière très intense du cratère et l'activité sismique enregistrée était forte. Un final haut en couleur avant de s'arrêter brusquement.

