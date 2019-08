Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 50 minutes

La quatrième éruption de l'année s'est terminée brusquement à 4h20 du matin dans la nuit du jeudi 15 août 2019. Plus aucune arrivée de la lave en surface n'était notée et les fontaines de laves se sont rapidement taries alors "qu'une heure avant il y avait encore de l'activité" signalent les volcanologues. Commencée ce dimanche à 16h20, cette éruption aura été plus longue que les deux précédentes. L'observatoire volcanologique n'écarte cependant pas la possibilité que l'activité reprenne, un trémor résiduel étant toujours enregistré et des séismes profonds indiquent que des mouvements de magma en profondeur sont toujours présents. Imaz Press vous propose de retrouver toutes les images de cette éruption. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

