Pétera, pétera pas, continuera, continuera pas...Le Piton de la Fournaise sème le doute avec cette quatrième éruption, débutée ce dimanche 11 août. Il aura d'abord fallu patienter deux jours avant que le premier vol de reconnaissance puisse être effectué à cause des conditions météorologiques. La lave s'est ensuite dangereusement approchée de la RN2, faisant redouter une nouvelle coulée traversant la route. L'éruption s'est finalement arrêtée jeudi 15 août à 4h20 du matin, pour reprendre de plus belle à 8h30. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Décidément, cette éruption est pleine de rebondissement. A noter que malgré la fin de l'éruption, l'observatoire avait déjà fait remarquer qu'une reprise était toujours totalement possible, des séismes continuant d'être. L’activité éruptive a bel et bien repris, et se situe toujours au niveau de la deuxième fissure ouverte le 11 août à 1500 mètres d’altitude.

Lire aussi : Volcan: l'éruption a repris après une pause de 4 heures

La préfecture a donc maintenu l'alerte phase 2-2 "éruption en cours". L'accès à l'enclos Fouqué est donc toujours fermé au public. Elle a par ailleurs averti sur le la qualité de l'air, des valeurs de dioxyde de soufre momentanément plus élevées ayant été mesurées sur les secteurs de Saint-Louis, Saint-Pierre et Saint-Joseph. "Bien que ces valeurs n’aient pas dépassé les seuils d’alerte, il convient de rappeler que ces substances peuvent entraîner chez les personnes vulnérables des manifestations physiques telles qu’une toux, une exacerbation d’asthme, une baisse de la capacité respiratoire ou une irritation" précise-t-elle.

Retrouvez ici toutes les photos, vidéos et informations des précédentes éruptions

www.ipreunion.com