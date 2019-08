Le dimanche 11 août 2019, la quatrième éruption de l'année du Piton de la Fournaise a débuté. Cette éruption était attendue, alors que seulement douze jours avant, une autre éruption s'était déclaré avant de s'éteindre à peine 24 heures plus tard. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, et l'éruption a réservé quelques surprises à tout le monde. Imaz Press vous propose de (re)découvrir ses images de l'éruption. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Alors que l'éruption a débuté à 16h20 dimanche dernier, après une crise sismique de plus de 9 heures, les conditions météorologiques aux alentours du volcan ont été si mauvaises que les équipes de l'observatoire ont dû attendre deux jours avant de pouvoir faire le premier vol de reconnaissance. A ce moment, l'observatoire savait uniquement que la source du trémor était localisée sur le flanc est, sud-est, à l’intérieur de l’Enclos Fouqué, dans le secteur des Grandes Pentes, et que deux fissures éruptives avaient été localisées à environ 1500 et 1700 mètres d'altitude.

Le 13 août, toutes les conditions étaient enfin réunies pour que les scientifiques effectuent un survol du Piton de la Fournaise. En fin de matinée, les volcanologues ont indiqué qu’il ne restait plus qu’une fissure active "ce matin à 09h30, seule la fissure la plus basse en altitude était active, sur laquelle se sont formés trois cônes distincts par accumulation de dépôts de fontaines de lave". Dans la nuit de mardi à mercredi, le volcan a offert un véritable show visible depuis la RN2 aux chanceux qui ont pu se rendre sur place.

Jeudi, après une courte interruption entre 4h20 et 8h30 du matin, l'éruption a repris de plus belle. Mais le plaisir aura été de courte durée, cette dernière prenant définitivement fin à 22h. La lave n'aura finalement pas traversé la route, comme l'espérait de nombreux admirateurs du volcan. Ces rebondissements ont marqué la fin de la quatrième éruption de l'année.

