Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Le 11 août dernier, le volcan entrait en éruption pour la quatrième fois cette année, le spectacle avait ravi les curieux jusqu'au 15 août. Un cône volcanique constitué de deux bouches éruptives s'était formé. Il fallait lui trouver un nom à ce cône, c'est maintenant chose faite ! Cette semaine, l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, le Parc national de La Réunion, la Cité du Volcan et d'autres acteurs se sont réunis et ce vendredi 30 août, ils annoncent la bonne nouvelle, ce cône a été baptisé Louise et Henri Cornu.

