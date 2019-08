Alors qu'un plan d'actions concernant le volcan mahorais a été présenté ce mardi 27 août 2019 lors de la visite de la ministre des Outre-mer, le premier bilan volcanologique de ce dernier a été publié dans le France Mayotte matin du jeudi 29.

L’activité sismique principale serait toujours concentrée entre 5 et 15 km de Petite-Terre, à des profondeurs estimées entre 20 et 50 km. Une sismicité plus faible en nombre et en énergie est également toujours enregistrée proche de Petite- Terre à environ 5 km à l’Est.



En ce qui concerne la sismicité, on apprend que du 1er au 30 juillet, 490 séismes ont été enregistrés dont 5 supérieurs à 4 de magnitude. La sismicité, malgré qu'elle soit en diminution sur les derniers 31 jours, reste importante et témoigne d’une "activité volcanique toujours intense" soulignent nos confrères mahorais. Mayotte poursuit par ailleurs son déplacement d’ensemble vers l’est d’environ 17 à 20 cm.

France Mayotte matin relève par ailleurs "qu'en l’état actuel des connaissances, le nouveau site éruptif a produit au moins 5 km3 de lave depuis le début de son édification. Sur une période de 11 mois (de juillet 2018 – début des déformations de surface enregistrées à Mayotte – à juin 2019), le flux éruptif de lave est au minimum d’environ 150-200 m3 /s […] Ces volumes et flux éruptifs sont exceptionnels et sont, malgré les incertitudes, parmi les plus élevés observés depuis l’éruption du Laki (Islande) en 1783".

Un Piton de la Fournaise endormi, un Stromboli en folie



Cette forte activité volcanique fait écho au Piton de la Fournaise, qui s'est rendormi le 15 août. S'il a montré quelques signes d'activité à l'issu de cette quatrième éruption annuelle, il ne semble pas décidé à se donner en spectacle tout de suite, contrairement au volcan Stromboli en Sicile (Italie).



En effet, ce dernier est entré en éruption ce mercredi, crachant d'impressionnantes panaches de fumées noires. Le volcan italien est un habitué des éruptions remarquables, et malheureusement parfois fatales. Le 3 juillet dernier, un randonneur sicilien avait trouvé la mort lors d'une autre éruption, elle aussi particulièrement violente.



