Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

Suite aux constatations de l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF), à la reconnaissance terrain effectuée le 2 septembre 2019 par les services de l'OVPF, du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), de l'office national des forêts (ONF) et du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM), ainsi qu'aux risques résiduels qui résultent de la dernière éruption, compte tenu des signaux enregistrés actuellement et donc qu'une éruption reste possible à moyenne échéance, le préfet de La Réunion a décidé de revenir en phase de vigilance du dispositif spécifique ORSEC* du volcan du Piton de la Fournaise à compter du mercredi 4 septembre 2019 à 7h00. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Suite aux constatations de l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF), à la reconnaissance terrain effectuée le 2 septembre 2019 par les services de l'OVPF, du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), de l'office national des forêts (ONF) et du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM), ainsi qu'aux risques résiduels qui résultent de la dernière éruption, compte tenu des signaux enregistrés actuellement et donc qu'une éruption reste possible à moyenne échéance, le préfet de La Réunion a décidé de revenir en phase de vigilance du dispositif spécifique ORSEC* du volcan du Piton de la Fournaise à compter du mercredi 4 septembre 2019 à 7h00. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)