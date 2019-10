Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 7 octobre au vendredi 11 octobre 2019 sur Imaz Press :



- Lundi 11 octobre : Uber Eats et son modèle économique décrié débarquent à La Réunion

- Mardi 12octobre : "L'Égyptien" de retour à La Réunion pour purger sa pei

- Mercredi 13 octobre : A La Réunion, un mineur est violé tous les deux jours

- Jeudi 14 octobre : Selon les transporteurs, "des andains il y en a partout, il faut juste les acheter"

- Vendredi 15 octobre :

Uber, c'est ce géant américain de la technologie spécialisé dans le service. Au départ une application pour mettre en relation un utilisateur et un conducteur réalisant un service de transport. Une révolution et surtout, une opération couronnée de succès pour la start-up. La multinationale ne s'est pas arrêtée en si bon chemin, elle a lancé Uber Eats, une plateforme de livraison de repas à domicile. Arrivée en mars 2016 dans l'hexagone, Uber Eats a bousculé les habitudes de consommation des métropolitains. Uber Eats devrait débarquer à La Réunion d'ici la fin de l'année. Mais au delà de l'aspect pratique, le géant de la tech sera scruté à la loupe notamment sur les conditions de travail de ses livreurs. Depuis plusieurs années, Uber Eats et ses concurrents sont dans le collimateur de la justice car ces plateformes de livraison flirtent avec l'illégalité...

En provenance de Métropole, Naïl Varatchia, 25 ans, surnommé "l'Egyptien", arrive à La Réunion ce mardi matin 8 octobre 2019 sous l'étroite surveillance des forces de l'ordre. Il a été transféré de sa prison de l'Hexagone pour achever de purger dans l'île sa peine de huit ans de prison, assortis d'une période de sûreté des deux tiers de la condamnation. Cette décision avait été prononcée par le tribunal de Paris le le 4 octobre 2018. Le jeune homme était poursuivi pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Prédicateur salafiste présumé, il aurait incité plusieurs jeunes de La Réunion à partir faire le jihad en Syrie. L'un des ses jeunes est ensuite mort en Irak

Chaque année, en France, environ 130 000 fillettes et 35 000 petits garçons subiraient des violences sexuelles. Cela équivaut à une fillette sur cinq et un garçon sur treize. Si les chiffres exacts ne sont pas connus à La Réunion, on sait cependant qu'un viol sur mineur a lieu tous les deux jours sur notre île – de ce que l'on sait. Par ailleurs, notre île est de manière générale plus violente envers les femmes que la métropole, avec 0,9 femmes sur 1000 victimes de violences sexuelles dans le cadre familal à La Réunion contre 0,6 dans l'hexagone. En dehors du cadre familial, c'est 2,8 victimes dans l’île contre 2 en métropole.

Ce mercredi 9 octobre marquait un nouveau chapitre dans l'affaire du chantier de la Nouvelle Route du Littoral. Les transporteurs, prêts à en découdre, ont rencontré le préfet puis le vice-président de la Région en charge de la NRL à la Région, Dominique Fournel. Les syndicats s'inquiètent toujours d'un possible arrêt du chantier, faute de roches massives. Farouchement opposés au projet d'importation de roches mauriciennes, ils demandent à la Région de reconsidérer l'extraction d'andains dans les terrains agricoles de l'île. Une étude de la Safer est d'ailleurs en cours pour déterminer combien de roches sont disponibles actuellement. Environ 2,6 millions de tonnes seraient déjà exploitables. Retour sur une saga qui n'en finit pas.

Dans une semaine pile, les coureurs du Grand Raid se seront déjà élancés sur les quatre différentes courses qui composent cette compétition. Les plus endurants seront d'ailleurs déjà plus de la moitié du chemin... Du 17 au 20 octobre 2019, entre 5 500 et 5 800 personnes parcourront les sentiers réunionnais, dans des conditions extrêmement difficiles et en très peu de temps. La Diagonale des fous, course la plus emblématique du Grand Raid, a d'ailleurs été élue "course la plus mythique de l'ultra-trail" par le média l'Equipe. 40% des internautes ont voté pour elle, rien que ça...