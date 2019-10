Depuis 04h15 heure locale, une crise sismique est enregistrée sur les instruments de l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise. "Cette crise sismique est accompagnée de déformation rapide, ce qui indique que le magma est en train de quitter le réservoir magmatique et se propage vers la surface" précise l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). "Une éruption est probable à brève échéance dans les prochaines minutes ou heures" ajoutent les volcanologues. Le préfet a déclenché à 7 heures la phase d'alerte 1 "éruption probable" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"En conséquence, l’accès du public à la partie haute de l’enclos du Piton de la Fournaise, que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier est interdit. Il est rappelé que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan est réglementé et soumis à autorisation de la préfecture" souligne le communiqué du préfet.

Pour rappel, dès 20 heures ce lundi 21 octobre une crise sismique importante était enregistrée sur les instruments de l'Observatoire volcanologique. L'éruption semblait toute proche, mais deux heures plus tard l'OVPF annonçait que "le nombre de séismes avait fortement diminué" et que "les déformations de surface se sont arrêtées (...) signifiant l'arrêt de l'intrusion de magma en profondeur". Les volcanologues n'écartaient toutefois "aucune hypothèse" et précisaient que la propagation du magma peut reprendre. C'est ce qui se produit ce vendredi.

Le Piton de la Fournaise est très actif cette année. Il est déjà entré en éruption à quatre reprises depuis le début janvier.

• Le dernier réveil du volcan remonte au dimanche 11 août dernier. La lave s'est ensuite approchée de la RN2, faisant redouter la traversée de la route par une coulée de feu liquide.. L'éruption s'est finalement arrêtée jeudi 15 août à 4h20 du matin, pour reprendre de plus belle à 8h30, et de nouveau s'éteindre à 22 heures.

• La troisième éruption commence aux alentours de midi ce lundi 29 juillet 2019. Moins d'une journée plus tard tout était fini. L'éruption arrêtée vers 4h30 du matin le mardi

• Le mardi 11 juin, à 6h35 du matin, le Piton de la Fournaise s'était réveillé pour la deuxième fois de l'année après trois mois de sommeil. L'activité du volcan avait diminué dès le soir même, avant de se stabiliser sur la journée de mercredi. Le jeudi 13 juin 2019, la colère volcanique se terminait

• La première éruption commence lundi à 9 heurs 48. Le volcan se rendort le même jour à 22 heures et se réveille à nouveau le mardi 19 février. L'éruption se terminera dimanche 10 mars à 6h28

