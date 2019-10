Cinquième éruption de l'année pour le Piton de la Fournaise, en huit mois seulement. La crise sismique dans la nuit et le suspense a duré une bonne partie de la journée jusqu'à cette annonce officielle : volkan la pété ! Une éruption dans le secteur des Grandes pentes et donc visible depuis la RN2. La lave s'est mise à dévaler rapidement le massif du volcan. Ainsi les coulées se trouvaient à 1 km de la route. La lave traversera-t-elle la route nationale cette fois ? Ce vendredi 25 octobre, alors que le président de La République, lui, repartait vers la capitale, les curieux se sont rapidement pressés au Piton de la Fournaise. Les gendarmes ont été déployés pour réguler la circulation. La préfecture, elle, a activé le passage alerte 2-2. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Une première crise sismique s'était produite lundi 21 octobre, dans la soirée. Mais fausse alerte, deux heures plus tard l'OVPF annonçait que "le nombre de séismes avait fortement diminué" et les déformations de surface se sont arrêtées.

Quatre jours tard, nouvelle crise sismique. Cette fois, celle-ci dure plus d'une demi-heure et la probabilité d'une éruption se renforce. C'est chose faite : dans l'après-midi, l'Observatoire et la préfecture annoncent officiellement la cinquième éruption de l'année, dans le secteur des Grandes Pentes.

La lave tout près de la Route nationale

La lave s'est mise à dévaler rapidement la montagne, jusqu'à se trouver à environ 1 km de la route, en début de soirée. Le Dash-8, lui, a été mobilisé, afin d'éteindre un incendie qui commençait à se déclarer en forêt, à cause du passage de la coulée de lave.

La préfecture, elle, a activé le passage en alerte 2-2 : comme à chaque fois, "l’accès à l’enclos Fouqué, depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, ainsi que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan, sont interdits jusqu’à nouvel avis".

Il a également été décidé de couper une portion de la Route nationale, par mesure de sécurité. En effet la lave pourrait bien couper la route cette fois-ci ! "Par mesure de sécurité, la route nationale 2 (RN2) est fermée à la circulation des véhicules à compter de 19h ce vendredi 25 octobre 2019 entre la coulée 2004 (ancienne décharge) et le giratoire Citron Galet au Tremblet" a indiqué la préfecture.

"Par conséquent l’accès du public à l’enclos est interdit jusqu’à nouvel avis depuis la RN2 (route des laves) entre les points précités, depuis le sentier du Pas de Bellecombe, depuis tout autre sentier" a-t-elle ajouté.

Quatre éruptions depuis janvier

• Le dernier réveil du volcan remonte au dimanche 11 août dernier. La lave s'est ensuite approchée de la RN2, faisant redouter la traversée de la route par une coulée de feu liquide.. L'éruption s'est finalement arrêtée jeudi 15 août à 4h20 du matin, pour reprendre de plus belle à 8h30, et de nouveau s'éteindre à 22 heures.

Lire aussi : La quatrième éruption de l'année est terminée

• La troisième éruption commence aux alentours de midi ce lundi 29 juillet 2019. Moins d'une journée plus tard tout était fini. L'éruption arrêtée vers 4h30 du matin le mardi

Lire aussi : Piton de la Fournaise: toutes les images de la troisième (et courte) éruption

• Le mardi 11 juin, à 6h35 du matin, le Piton de la Fournaise s'était réveillé pour la deuxième fois de l'année après trois mois de sommeil. L'activité du volcan avait diminué dès le soir même, avant de se stabiliser sur la journée de mercredi. Le jeudi 13 juin 2019, la colère volcanique se terminait

Lire aussi: La deuxième éruption de l'année est déjà terminée

• La première éruption commence lundi 18 février à 9 heurs 48. Le volcan se rendort le même jour à 22 heures et se réveille à nouveau le mardi 19 février. L'éruption se terminera dimanche 10 mars à 6h28

Lire aussi : Eruption du Piton de la Fournaise : c'est reparti

Lire aussi : La première éruption de 2019 a été exceptionnelle en tout

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com