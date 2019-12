Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

C'est l'heure du bilan à l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) : le mois de novembre 2019 a été marqué par une faible sismicité et un arrêt de l'inflation de l'édifice à la moitié du mois. Cela témoigne, selon l'Observatoire, de l'arrêt ou du ralentissement en tout cas du déplacement du magma vers les zones plus superficielles. Ainsi le Piton de la Fournaise est bien endormi pour le moment. Il semble difficile pour l'instant d'entrevoir une nouvelle éruption pour fin 2019 et il faudra sans doute attendre 2020 pour la suite du spectacle. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C'est l'heure du bilan à l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) : le mois de novembre 2019 a été marqué par une faible sismicité et un arrêt de l'inflation de l'édifice à la moitié du mois. Cela témoigne, selon l'Observatoire, de l'arrêt ou du ralentissement en tout cas du déplacement du magma vers les zones plus superficielles. Ainsi le Piton de la Fournaise est bien endormi pour le moment. Il semble difficile pour l'instant d'entrevoir une nouvelle éruption pour fin 2019 et il faudra sans doute attendre 2020 pour la suite du spectacle. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)