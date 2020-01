Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Comme tous les mois, l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise publie le bulletin mensuel de l'activité du volcan. Le bilan du mois de décembre de 2019 : "Le mois de décembre 2019 aura été marqué au Piton de la Fournaise par une faible sismicité sous les cratères sommitaux et peu de déformation significative lors des trois premières semaines. En revanche la reprise de l'inflation la dernière semaine de décembre, associée à la poursuite de l'augmentation des teneurs en CO2 en champs lointain dans le sol, montre une reprise de la mise en pression du réservoir magmatique superficiel (localisé entre 1,5 et 2,5 km de profondeur) du fait de sa ré-alimentation par des fluides magmatiques plus profonds à la fin décembre." indique l'observatoire.

