Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Ce mercredi 8 janvier 2020, l'observatoire du Piton de la Fournaise (Ovpf) fait un point sur l'activité au volcan. Depuis plusieurs jours, le Géant endormi donne des signes de réveil. L'accumulation de ces signes - l'inflation (gonflement) de la base et du sommet de l'édifice, la concentration en CO2 et depuis quelques jours, l'augmentation de l'activité sismique - tout indique qu'une éruption est probable à court ou moyenne échéance. L'Ovpf précise "depuis le 31 décembre dernier, une augmentation de la sismicité est enregistrée au Piton de la Fournaise. Ainsi entre le 31 décembre et le 8 janvier (15h heure locale), 112 séismes ont été enregistrés sous les cratères sommitaux." Nous publions le communiqué de l'Observatoire ci-dessous.

