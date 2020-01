Le Piton de la Fournaise continue de s'agiter. "51 séismes ont été enregistrés au cours de la journée du 12 janvier" indique l'observatoire volcanologique ce lundi 13 janvier 2020. Le volcan donne des signes de réveil depuis le 31 décembre 2019. (Photo rb/www.ipreunion.com)

"Aucune déformation rapide de la surface du sol n’a été enregistrée au cours de cette crise, ce qui montre que le magma n’a pas quitté le réservoir magmatique superficiel" notent toutefois les volcanologues avant d'ajouter que "cette nouvelle crise sismique montre que le réservoir magmatique superficiel continue à se pressuriser comme le montre également la poursuite de l’inflation de l’édifice".

A noter que ce processus de pressurisation peut durer plusieurs jours à plusieurs semaines avant que le toit du réservoir ne se fragilise et ne se rompt, donnant ainsi lieu à une injection de magma vers la surface et à une éruption, et peut également s’arrêter sans donner lieu à brève échéance à une éruption.

