Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Dans le cadre du réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte, l'IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris) continue à recruter. Un poste de technicien d'exploitation d'instrument est à pourvoir à l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). Il s'agit d'un CDD un an à partir du 15 mars intitulé "Technicien / assistant ingénieur d'exploitation d'instrument pour le réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte". C'est le moment de tenter votre chance !

